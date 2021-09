Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randale im Linienbus

Iserlohn (ots)

Nach einem Streit randalierte ein 52-jähriger Hemeraner am Freitagabend auf der Iserlohner Polizeiwache. Gegen 18.50 Uhr wurden Polizeibeamte durch laute Schreie und Hupen aufmerksam auf einen Streit in bzw. vor einem Linienbus, der vor der Wache an der Haltestelle stoppte. Ein Betrunkener hatte sich im Bus mit einer Familie gestritten. Als alle an der Polizeiwache ausstiegen, verpasste der 52-Jährige dem 44-jährigen Familienvater einen Tritt gegen das Schienbein, worauf der den Angreifer zu Boden stieß. In diesem Moment kamen bereits die Polizeibeamten dazu. Eine junge Frau, die ebenfalls in dem Bus saß, erstattete Anzeige, weil sie von dem 52-jährigen sexuell belästigt wurde. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wollten ihn die Polizeibeamten ins Gewahrsam bringen. Dagegen wehrte er sich massiv und beleidigte die Beamten als "Blödmannsgehilfen, Wichser, Scheiß Stasi, Bullensau, ihr könnt mich am Arsch lecken." Die Polizeibeamten schrieben Anzeigen wegen sexueller Belästigung, Bedrohung, Beleidigung, einfacher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (cris)

