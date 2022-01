Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Laer, Wohnungseinbrüche

Greven, Laer (ots)

Am vergangenen Wochenende hat es in Greven und in Laer mehrere Wohnungseinbrüche gegeben. In Greven gelangten unbekannte Täter am Samstag (08.01.22) in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr auf bisher unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Sachsenstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchten die Täter in einer Wohnung mehrere Räume nach Diebesgut. Aus einem Zimmer wurde den Geschädigten zufolge ein höherer Bargeldbetrag entwendet. In Laer gab es am Freitagnachmittag (07.01.22) zwei Wohnungseinbrüche - einen an der Pohlstraße und einen am Von-Galen-Weg. An der Pohlstraße brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter durchwühlten mehrere Räume. Die Polizei stellte leichte Beschädigungen an der Wohnungstür fest. Gestohlen wurden unter anderem eine Jacke, Parfüm und Bargeld. Am Von-Galen-Weg drangen Unbekannte am Freitag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 21.45 Uhr in ein Wohnhaus ein. Sie hebelten die Terrassentür auf. Der Spurenlage zufolge durchsuchten sie nahezu alle Räume des Hauses. Es wurde Bargeld und Schmuck gestohlen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es in den drei Fällen keine. Die Polizei nimmt in Greven (02571/928-4455) sowie in Steinfurt (02551/15-4115) Zeugenhinweise entgegen.

