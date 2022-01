Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall, 71-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Ladbergen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B475/Kattenvenner ist am Donnerstag (06.01.22) gegen 18.40 Uhr eine 71-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Zwei Autos waren miteinander kollidiert. An beiden Fahrzeugen wurden die Airbags ausgelöst. Nach dem Unfall lagen Trümmerteile auf der Fahrbahn verteilt. Die Frau aus Lienen befuhr zunächst mit einem grauen Ford die B475 in Fahrtrichtung Ladbergen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-jähriger Autofahrer aus Ladbergen mit einem schwarzen Honda auf der B475 in die entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der Einmündung Kattenvenner Straße wollte die 71-Jährige nach links abbiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah sie den entgegenkommenden Wagen des 28-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Die 71-jährige Lienenerin wurde dabei schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Ladbergener blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro.

