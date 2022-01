Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zaun beschädigt, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (05.01.2022), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (06.01.2022), 10.00 Uhr, ist in Laggenbeck ein Zaun demoliert worden. Zwei Elemente eines Doppelstabmattenzaunes an der Erissstraße 5 wurden durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

