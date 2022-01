Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Wohnung

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Mittwoch (05.01.22) in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 20.55 Uhr gewaltsam Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Gordenkamp in Eschendorf verschafft. Ersten Erkenntnissen machten sie sich am Schloss der Wohnungstür zu schaffen und gelangten so ins Innere. Angaben zum Diebesgut liegen nicht vor. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

