Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Lotte, Rheine, mehrere Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte, zwei Personen schwer verletzt

Kreis Steinfurt (ots)

Aufgrund von Glätte auf den Straßen im Kreis Steinfurt hat es am Donnerstagmorgen (06.01.22) mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Zwei Personen, die auf einem Pedelec sowie auf dem Fahrrad unterwegs waren, stürzten und verletzten sich schwer. Bei den übrigen Alleinunfällen blieb es bei leichten Verletzungen. In Emsdetten-Ahlintel fuhr eine 74-jährige Pedelec-Fahrerin aus Emsdetten gegen 08.25 Uhr auf der Straße Sternbusch. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet sie auf Höhe der Kreuzung mit dem Brookweg aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. In Rheine-Schotthock stürzte eine 63-jährige Frau aus Rheine auf der Liobastraße mit ihrem Fahrrad. Der Alleinunfall ereignete sich gegen 08.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 71. Die Frau zog sich ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt eisglatt und rutschig. Glimpflicher ging es bei vier weiteren Glätteunfällen in Rheine sowie in Lotte aus - mit jeweils Leichtverletzten. Um kurz nach 08.00 Uhr befuhr eine 57-jährige Radfahrerin aus Rheine den Radweg an der Osnabrücker Straße in Eschendorf in Fahrtrichtung Innenstadt. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Ebenso wie eine 61-jährige Fahrradfahrerin aus Rheine, die um kurz vor 08.00 Uhr an der Kreuzung Surenburgstraße/Meisenstraße auf dem Radweg aufgrund von Glätte stürzte. Gegen 10.40 Uhr kam auf der Theresienstraße eine 67-jährige Rheinenserin mit ihrem Fahrrad zu Fall. Auch sie war wegen der Witterung gestürtzt. Sie verletzte sich leicht - und begab sich dann selbstständig in ärztliche Behandlung. In Lotte-Büren verunglückte gegen 06.40 Uhr ein 53-jähriger Mopedfahrer aus Lotte auf dem Strotheweg, weil die Fahrbahn glatt war. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist daraufhin, dass die winterliche Witterung besonders am frühen Morgen zu glatten Straßen und Radwegen und somit zu Gefahrenstellen führen kann. Der Appell: Fahren Sie an Tagen mit Straßenglätte besonders vorausschauend und vorsichtig. Steigen Sie im Zweifelsfall vom Fahrrad oder Pedelec ab und schieben Sie ihr Zweirad. Denn ein Sturz kann schwere Folgen haben. Tragen Sie beim Radfahren einen Helm. Dieser verhindert zwar keine Stürze, schützt aber vor schweren Folgen. Kommen Sie sicher an!

