Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrrad sichergestellt - Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - In der vergangenen Woche (Donnerstag, 14.10.) entdeckten Zeugen in einem Gebüsch hinter der Sporthalle des Ratsgymnasiums an der Rektoratsstraße ein Pedelec-Fahrrad und verständigten daraufhin die Polizei Gütersloh. Die Beamten stellten das Fahrrad zur Eigentumssicherung sicher. Nach bisherigen Ermittlungen konnte kein Eigentümer festgestellt werden.

Es handelt sich um ein Pedelec-Herrenfahrrad des Herstellers "Victoria" in der Farbe grau.

Wer kann Angaben zu dem Fahrrad auf dem Bild machen? Die Polizei Gütersloh sucht die Eigentümerin, bzw. den Eigentümer des Pedelecs. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell