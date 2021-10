Polizei Gütersloh

POL-GT: Abbiegeunfall auf der Schlossstraße - Zwei Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am frühen Freitagmorgen (22.10., 06.30 Uhr) kam es zwischen Kaunitz und Schloß Holte auf der Schlossstraße zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw-Fahrender, bei welchem beide leichte Verletzungen davon trugen.

Ein 52-jähriger Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock befuhr mit einem Skoda die Schlossstraße in Richtung Kaunitz und beabsichtigte nach links in die Helleforthstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 18-jährige Frau aus Delbrück die Schlossstraße in entgegengesetzte Richtung. Im Einmündungsbereich zur Helleforthstraße kam es in der Folge zur Kollision der Fahrzeuge. Beide Beteiligte konnten am Unfallort durch den eingesetzten Rettungsdienst ambulant medizinisch behandelt werden.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15 000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell