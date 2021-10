Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht in Verl-Sende - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - In der vergangenen Freitagnacht (22.10., 01.25 Uhr) ereignete sich im Einmündungsbereich Sender Straße/ Eckhardtsheimer Straße ein Alleinunfall eines bislang unbekannten Pkw-Fahrers, welcher anschließend zu Fuß die Flucht ergriff.

Zeugen verständigten die Polizei nachdem ein lauter Knall wahrgenommen wurde und berichteten den eingesetzten Beamten, dass ein unbekannter Mann aus dem an der Einmündung verunfallten Hyundai ausgestiegen war und kurz telefonierte. Als die Zeugen den Mann ansprachen, flüchtete dieser in den Steinweg der angrenzenden Wohnsiedlung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Unfallverursacher blieb erfolglos. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Fahrer dauern an.

Den ersten Erkenntnissen und der derzeitigen Spurenlage zufolge befuhr der Hyundai-Fahrer zuvor die Sender Straße aus Schloß Holte kommend und verlor kurz vor dem Einmündungsbereich zur Eckhardtsheimer Straße infolge zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Trotz Notbremsung kollidierte der Hyundai-Fahrer anschließend mit zwei Verkehrsschildern, touchierte einen Baum sowie eine Straßenlaterne und kam bei dem Zusammenprall mit einer Skulptur zum Stehen.

Der Fahrer des grauen Hyundai i30 konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 25 - 35 Jahre alt, mit südländischem Aussehen, schlanker Statur und eher kleiner Körpergröße. Der Mann telefonierte den Zeugenangaben nach mit einem italienischen Akzent. Bekleidet war der Hyundai-Fahrer unter anderem mit einer engen blauen Jeans und weißen Schuhen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf den bislang unbekannten Fahrer des Hyundai geben oder hat die geflüchtete Person im Bereich des Steinwegs beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell