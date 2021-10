Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch in Liemke - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter waren in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (19.10., 20.00 Uhr - 20.10., 06.00 Uhr) in die Firmengebäude eines Unternehmens an der Straße Zur Brinke eingebrochen. Durch Aufhebeln einer Außentür verschafften sich die Einbrecher Zutritt in den Gebäudekomplex der Firma. Anschließend wurden weitere Türen aufgehebelt und Büros und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Zum Diebesgut konnten derzeitig keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell