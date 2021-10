Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Am Dienstagvormittag (19.10., 11.15 Uhr) kam es im Bereich der Einmündung Österwieher Straße/ Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 77-jährige Autofahrerin aus Verl befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Österwieher Straße. Als sie an die Einmündung heranfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit der 80-jährigen Fahrradfahrerin. Die Verlerin stürzte von ihrem Rad und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. An dem Ford der 77-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

