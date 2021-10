Polizei Gütersloh

POL-GT: Pfiffiger Zeuge erkennt gesuchtes Wohnmobil

Gütersloh (ots)

Verl/ Paderborn-Marienloh (FK) - Am Dienstagabend (19.10., 19.00 Uhr) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Gütersloh. Er gab machte Angaben über ein gestohlenes Wohnmobil aus dem Bereich Paderborn-Marienloh. Aufgrund einer Veröffentlichung der Polizei Paderborn sei er auf ein Wohnmobil aufmerksam geworden, welches an der Königsberger Straße in Verl geparkt stand. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5048732

Tatsächlich ergab eine Überprüfung, dass es sich bei dem in Verl abgestellten Mobil um das aus dem Bereich Paderborn vermisste Fahrzeug handelt. Die an dem Wohnmobil angebrachten Kennzeichen waren gefälscht.

Weitere Zeugen gaben an, dass das Wohnmobil, ein weißer Fiat Ducato, bereits seit Samstag (16.10.) in der Straße stand. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem abgestellten Wohnmobil machen? Wer hat Personen beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

