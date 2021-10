Polizei Gütersloh

POL-GT: Diebstahl kompletter Reifensätze mit hochwertigen Felgen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Bislang unbekannte Täter haben bereits am Samstagabend (16.10., 21.50 Uhr) vom Areal eines Autohauses an der Bielefelder Straße im Ortsteil Stukenbrock komplette Reifensätze von Fahrzeugen demontiert und gestohlen. Die Tatzeit konnte durch ein Überwachungssystem eingegrenzt werden.

Die betroffenen sechs Mercedes-Fahrzeuge waren mit Reifensätzen hochwertiger Felgen ausgestattet und waren im hinteren Bereich des Firmenareals abgestellt. Derzeitigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Gütersloh zufolge schnitten die Täter zunächst die Grundstücksumzäunung auf, demontierten anschließend die Reifensätze und transportierten diese den Spuren nach auf Sackkarren entlang eines Ackerfeldes bis zur nördlich gelegenen Flugplatzstraße. Dort fand den Erkenntnissen nach der weitere Abtransport statt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Wer hat möglicherweise am Samstagabend ein verdächtiges Fahrzeug auf der Flugplatzstraße wahrgenommen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

