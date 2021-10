Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall - Fußgänger bei Rotlicht von Pkw-Fahrer erfasst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Im Einmündungsbereich Neuenkirchener Straße/ Feuerbornstraße ereignete sich am Donnerstagnachmittag (21.10., 16.00 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger, der sich hierbei schwer verletzte. Ein 48-jähriger Gütersloher befuhr mit einem Audi die Neuenkirchener Straße stadteinwärts in Richtung Dammstraße und beabsichtigte bei Grünlicht nach links auf die Feuerbornstraße abzubiegen. Den Erkenntnissen und Zeugenangaben zufolge ging zeitgleich ein 44-jähriger Mann mit Wohnsitz in Rumänien zu Fuß auf dem linken Gehweg der Neuenkirchener Straße in gleiche Richtung und querte die Feuerbornstraße am Fußgängerüberweg trotz Rotlicht. Es kam zum Zusammenstoß und der 44-jährige Fußgänger verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den Mann anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

