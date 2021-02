Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Blumenkastenhalterung

Thalfang (ots)

Im Tatzeitraum 24.02.2021 - 25.02.2021, 17.00 Uhr, kam es in 54424 Thalfang an der Straßenecke "In den Mühlenfeldern"/"Auf Wack" zu einer Sachbeschädigung an einer Blumenkastenhalterung aus Metall. Die Halterung ist an einer dort befindlichen Straßenlaterne in einer Höhe von etwa 2,40 m angebracht. Offensichtlich hat sich ein unbekannter Täter an die Halterung gehangen, so dass diese nach unten gebogen wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300,- Euro. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der vorliegenden Straftat geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

