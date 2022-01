Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, roter Hyundai von Parkplatz gestohlen

Lengerich (ots)

Am Montag (04.01.22) ist in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr ein Auto vom Parkplatz der Helios-Klinik an der Martin-Luther-Straße entwendet worden. Es handelt sich dabei um einen roten Hyundai I30 mit dem amtlichen Kennzeichen ST-NB 2210. Der Geschädigte war nur etwa eine Stunde unterwegs, als er zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Wagens fest. Die Polizei hat das Auto zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die von dem Diebstahl etwas mitbekommen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wache in Lengerich entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

