Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Feuer im Müllhäuschen und im Abfallcontainer

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (07.01.22) gegen 02.00 Uhr in einem Müllhäuschen des Gymnasiums an der Lindenstraße ein Feuer gelegt. Dieses konnte durch die alarmierte Feuerwehr zügig gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein Sachschaden an den Müllcontainern. Auch an der Straße Am Hallenbad gab es am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr einen Brand in einem Abfallcontainer. Auch in diesem Fall löschte die Feuerwehr. Hinweise auf den oder die Täter liegen in keinem der beiden Brandfälle vor. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell