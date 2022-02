Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Brand in einem Kraftfutterwerk

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, geriet gegen 08.35 Uhr im Mühlenweg aus bislang ungeklärter Ursache ein Strohhäcksler in Brand. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Lindern und Lastrup, welche mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Am Gebäude entstand keinerlei Sachschaden. Zur am Strohhäcksler entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Informationen vor. Personen blieben unverletzt. Ein Rettungswagen, welcher vorsorglich vor Ort war, kam nicht zum Einsatz.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, wurde gegen 08.20 Uhr im Bether Ring ein 34-jähriger Mann aus Lastrup auf einem elektrischen Kleinkraftrad festgestellt, an welchem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Zuge der Kontrolle konnte der 34-Jährige den Beamten zudem keine Fahrerlaubnis vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, wurde um 11.55 Uhr in der Straße Landwehr eine 35-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. In diesem Zusammenhang ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, kam es um 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-Jährige aus Lastrup befuhr mit ihrem PKW den Pingel-Anton in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte, auf den dortigen Parkplatz einzufahren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 31-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 02. Februar 2022, kam es gegen 15.50 Uhr auf der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 43-jähriger Mann aus Nortrup befuhr mit dem Kleintransporter die Bunner Straße in Richtung Bunnen und bog nach links in die Straße Langedamm ab. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen befuhr mit seinem Pkw die Bunner Straße in gleicher Richtung. Im Streckenverlauf überholte er den PKW eines vor ihm fahrenden 34-jährigen Mannes aus Lastrup und den vor diesem PKW fahrenden 43-Jährigen. Der 20-Jährige prallte gegen den abbiegenden 43-Jährigen und schleuderte diesen dadurch in einen Straßengraben. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 8000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, kam es gegen 11.00 Uhr auf dem Calhorner Kirchweg zu einem Verkehrsunfall: Eine 51-jährige Frau aus Essen (Oldenburg) befuhr mit ihrem Pkw den Calhorner Kirchweg in Richtung Calhorn. In einer Linkskurve geriet sie zu weit nach links und kollidierte so mit dem PKW einer ihr entgegenkommenden 62-Jährigen aus Essen (Oldenburg). Durch den Unfall wurde die Beifahrerin der 62-Jährigen, eine 86-jährige Frau aus Essen (Oldenburg), leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 20000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, kam es um 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall: Ein 68-jähriger PKW-Fahrer aus Löningen touchierte beim Einparken den PKW einer 49-Jährigen aus Friesoythe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Schadensverursacher von der Unfallörtlichkeit. Da der Unfall von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet wurde, konnte der 68-Jährige im Nachgang ermittelt und mit dem hier vorliegenden Tatvorwurf konfrontiert werden.

Um 15.30 Uhr kam es in der Parkstraße zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt: Eine 18-Jährige aus Löningen stieß beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke mit ihrem Pkw gegen den Pkw einer 70-Jährigen aus Löningen, welcher zur Vorfallszeit am Fahrbahnrand der Parkstraße geparkt stand. Der Beifahrer der 18-Jährigen, ein 17-Jähriger aus Löningen, stieg nach dem Unfall kurz aus dem PKW aus, schaute sich das Schadensbild an und stieg schließlich wieder in den PKW ein. Danach entfernte sich das Fahrzeug von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Da sich eine aufmerksame Zeugin das Kennzeichen der Schadensverursacherin notiert hatte, konnte die 18-Jährige im weiteren Verlauf ermittelt werden. Auch gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

