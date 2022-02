Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von amtlichen Kfz-Kennzeichen

Von Montag, 31. Januar 2022, 10.00 Uhr, bis Mittwoch, 02. Februar 2022, 06.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Oldenburger Straße, beide amtlichen Kennzeichenschilder eines weißen Pkw VW Caddy. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz eines dort ansässigen Blumenhandels abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl von amtl. Kfz-Kennzeichen

Von Montag, 31. Januar 2022, 15.00 Uhr, bis Dienstag 01. Februar 2022, 10.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in Vechta, Paul-Keller-Straße, das vordere amtliche Kennzeichenschild eines grauen Pkw Renault Modus. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt ordnungsgemäß auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter Im Dreieck die Heckscheibe eines blauen PKW BMW 320i einer 56-Jährigen aus Steinfeld. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492)' 960660 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Pkw gegen den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten schwarzen PKW VW Caddy einer Bäckerei aus Steinfeld. Dabei wurde der Außenspiegel komplett zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Schadensverursacher entfernte sich, ohne eine Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter Tel.: (05492)' 960660 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, wurde um 15,.15 Uhr in der Bahnhofstraße ein 38-jähriger Fahrer eines PKW-Anhänger-Gespanns kontrolliert. Er konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorweisen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Holdorf - Verstoß Pflichversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, wurde gegen 22.50 Uhr in der Dammer Straße ein 26-Jähriger aus Damme festgestellt, dessen PKW nicht versichert war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, kam es gegen 09.50 Uhr auf der Dinklager Straße z ueinem Verkehrsunfall: Ein 84-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem PKW die Dinklager Straße stadteinwärts und beabsichtigte, nach rechts auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Ein 71-Jähriger Mann aus Lohne befuhr mit seinem Pedelec den dortigen Radweg, überquerte die Ampel und beabsichtigte dann, die dortige Furt zu überqueren. Der 84-Jährige missachtete die des Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Der 71-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2500 Euro.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, kam es um 12.25 Uhr auf der Dinklager Landstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-Jährige aus Vechta und eine 21-Jährige aus Dinklage befuhren in dieser Reihenfolge jeweils mit ihren PKW die Dinklager Landstraße, kommend aus Richtung Märschendorf, in Fahrtrichtung Vechta. Im Verlaufe der Fahrt überholte die 55-Jährige den PKW der 21-Jährigen, da diese hinter einem langsam fahrenden Fahrzeug (Straßenkontrolle) fuhr. Während die 55-Jährige überholte, setzt auch die 21-Jährige zum Überholen an, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Zur Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Lohne - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 03. Februar 2022, kam es um 17.00 Uhr auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 45-Jähriger aus Lohne befuhr mit seinem PKW die Bakumer Straße in Fahrtrichtung Lohne. Auf Höhe der Krimpenforter Straße musste er verkehrsbedingt halten. Eine 55-Jährige aus Lohne befuhr mit ihrem PKW die Bakumer Straße in gleicher Richtung. Sie kam auf Höhe der Krimpenforter Straße nicht rechtzeitig zum Stehen, sodass es zu einem Zusammenstoß der beiden PKW kam. Durch den Unfall wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen derzeit keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell