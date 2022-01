Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand eines Wohnmobils greift auf drei weitere Wohnwägen über

Lambsheim (ots)

Am 21.01.22, gegen 14:02 Uhr, wurde der Brand eines Wohnmobiles am Lambsheimer Weiher gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich das Wohnmobil samt Vorzelt in Vollbrand und griff auf drei angrenzende Wohnwägen über. Die Brandursache steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Beim Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden im 5-stelligen Bereich.

