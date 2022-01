Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Kind

Ludwigshafen (ots)

Am 20.01.2022, um 16:00 Uhr, fuhren zwei Autos hintereinander in der Industriestraße von der Bgm.-Grünzweig-Straße kommend in Richtung Oggersheim. An einer Einmündung zu einem Baumarkt bremste die vorausfahrende 41-jährige Peugeot-Fahrerin verkehrsbedingt ab, so dass der folgende Mercedes-Benz-Fahrer auffuhr. Aufgrund des Aufpralls wurden drei Personen, unter anderem auch eine 7-Jährige, leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

