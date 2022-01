Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mit mittlerer Reife zur Polizei - Informationsveranstaltung

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 12.02.2022, informiert das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II Ludwigshafen in einer Veranstaltung über die Möglichkeit sich mit einem qualifizierten Sekundarabschluss I (Mittlere Reife oder vergleichbarer Abschluss) für den Polizeiberuf zu bewerben.

Die Berufsbildende Schule Wirtschaft II bietet den Bildungsgang Höhere Berufsfachschule Polizeidienst und Verwaltung an.

Der Bildungsgang richtet sich an Bewerber mit mittlerer Reife und einem Höchstalter von 24 Jahren, die die Fachhochschulreife erwerben und in den gehobenen Polizeidienst als Polizeikommissar oder Polizeikommissarin eintreten wollen. Bei erfolgreichem Abschluss der Höheren Berufsfachschule und Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen gibt es eine Einstellungszusage des Landes Rheinland-Pfalz mit Studienberechtigung an der Fachhochschule der Polizei.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet in der Veranstaltung, neben Informationen zu der Ausbildung, auch ein Mini-Bewerbertraining.

Die Veranstaltung findet einmal um 09:30 Uhr und nochmal um 13 Uhr in der Aula der

Berufsbildenden Schule Wirtschaft II

Bismarckstraße 39 67059 Ludwigshafen

statt.

Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, bitten wir um vorherige Anmeldung unter Mitteilung der Personenzahl und der gewünschten Uhrzeit (ggf. mit Alternative).

Anmeldung unter: pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de

Hinweis: Für teilnehmende Schülerinnen und Schüler von Vollzeitschulen gelten aufgrund der regelmäßigen Testpflicht keine besonderen Zugangs-Regeln. Der Schülerausweis ist mitzubringen. Für alle anderen Personen gilt bei der Veranstaltung die 2G+-Regel gemäß Landesverordnung. Während der gesamten Veranstaltung ist das Tragen einer Maske (FFP2 oder medizinische Maske) für alle obligatorisch.

Weitere Informationen zum Polizeiberuf und zur Ausbildung erhalten Sie auch unter: www.polizei.rlp.de/de/karriere/

