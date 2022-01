Polizei Wuppertal

POL-W: SG Porsche flüchtete vor einer Polizeikontrolle

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Gestern (05.06.2022) gegen 13:45 Uhr versuchten die Nutzer eines Porsche Cayenne sich einer Verkehrskontrolle in Solingen zu entziehen. Einer Funkwagenbesatzung war das hochmotorisierte Fahrzeug in der Solinger Innenstadt durch laute Motorengeräusche aufgefallen. An der Schlagbaumer Straße versuchten die Beamten den Wagen anzuhalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. In der Folge gab dessen Fahrer Gas und versuchte mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu entkommen. Mit Hilfe von Zeugen konnten der Porsche sowie ein 22-jähriger Mann und eine 37-jährige Frau auf einem Waldweg unweit der Obere Holzstraße festgestellt und kontrolliert werden. Nach ersten Erkenntnissen verfügen beide über keine gültige Fahrerlaubnis. Der Mann und die Frau müssen sich nun den Fragen des Solinger Verkehrskommissariats stellen. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell