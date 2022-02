Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220209.2 Pinneberg: Nachmeldung zum Vorfall "Sportsbar" Rübekamp mit lebensgefährlich verletzter Person-Täter ermittelt

Pinneberg (ots)

Am 26.12.2021 kam es gegen 3:30h zu Streitigkeiten zweier Personengruppen, bei denen einem Mann lebensgefährliche Stichverletzungen beigebracht wurden. Es gelang nunmehr, den Haupttäter zu ermitteln. Gegen den 47jährigen Hamburger erließ das Amtsgericht Itzehoe Haftbefehl. Dieser konnte am Dienstag vollsteckt werden. Der Beschuldigte ist in eine Justizvollzugsanstalt verbracht worden. Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell