POL-IZ: 220209.2 Lägerdorf: Unfall zwischen Bus und Auto

Am Dienstagnachmittag ist es in Lägerdorf zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Auto gekommen. Die dabei entstandenen Schäden hielten sich in Grenzen, die Insassen blieben unversehrt.

Gegen 15.15 Uhr war der 65-jährige Fahrer eines Linienbusses auf der Rethwischer Straße aus Richtung der Dorfstraße kommend in Richtung Lägerdorf unterwegs. Vor dem Bus bewegte sich in selber Richtung ein Traktor. Diesen beabsichtigte der Kraftfahrer in Höhe der Einmündung der Straße Moorburg zu überholen, als aus der Straße Moorburg eine 18-jährige Frau in einem Renault kam, um nach rechts in die Rethwischer Straße einzubiegen. Trotzdem der Busfahrer versuchte, sein Fahrzeug auf die Ursprungsfahrspur zurückzuführen, stießen die beiden Beteiligten leicht zusammen. Die Insassen blieben unverletzt, an ihren Fahrzeugen entstanden Schäden von geschätzt je 200 Euro.

