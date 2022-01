Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfallflucht - 31- Jähriger verursacht Sachschaden unter Drogen-und Alkoholeinfluss

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.01.) verursachte ein 31-jähriger Bergisch Gladbacher in der Richard-Seiffert-Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der 31-Jährige fuhr gegen 15:30 Uhr mit seinem Audi A3 frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Hyundai.

Zeugen, die den Unfall bemerkt hatten, versuchten vergeblich, dem Mann zu folgen. Einige Zeit später kehrte der Bergisch Gladbacher zur Unfallstelle zurück, sprach mit den Zeugen - welche zwischenzeitlich die Polizei informiert hatten - und entfernte sich erneut. Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschien der Audi-Fahrer zum zweiten Mal am Unfallort. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Bergisch Gladbacher starke Anzeichen von Drogen- und Alkoholkonsum aufwies; ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille, ein freiwilliger Drogen-Vortest wurde indes von dem Bergisch Gladbacher abgelehnt. Der Mann wurde zwecks Blutprobenentnahme zur Wache gebracht; der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell