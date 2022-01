Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Alkoholisierte Fahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Wermelskirchen (ots)

Gestern Morgen (25.01.) gegen 07:50 Uhr haben aufmerksame Zeugen die Polizei alarmiert, da ein Pkw VW vor ihnen auf der L 409 in Höhe Preyersmühle in Richtung Remscheid in starken Schlangenlinien unterwegs war.

Mehrfach sei die Fahrerin in den Gegenverkehr geraten und schließlich an der Einmündung zur L 408, in Höhe eines Restaurants, nach links über den Busfahrstreifen auf den Gehweg gefahren, wobei sie ein Verkehrszeichen und eine Warnbake beschädigte.

Die Zeugen sprachen die Fahrerin an und nahmen einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Trotz dieser Ansprache entfernte sie sich vom Unfallort, da sie sich angeblich um ihre Haustiere kümmern müsste.

Die Fahrerin, eine 57-jährige Wermelskirchenerin, wurde wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen. In ihrem Fahrzeug lag im Fußraum der Beifahrerseite noch eine Tetrapackung Wein.

Ein Atemalkoholtest ergab rund 2 Promille, so dass sie die Polizisten zur Blutprobenentnahme begleiten musste.

Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten. (ct)

