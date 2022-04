POL-LIP: Detmold. Anhänger beschädigt.

Lippe (ots) - Zwischen 19.30 und 21.00 Uhr am Mittwochabend (6. April 2022) stahlen Unbekannte in der Straße "Am Anger" einen Roller. Dieser war vom Besitzer in Höhe der Hausnummer 28 abgestellt worden. Es handelt sich um einen schwarzen Roller der Marke "Motowell Magnet" im Wert von etwa 350 Euro mit neongelben Seitenspiegeln. Auf dem Cockpit des Rollers befindet sich ein leuchtend gelber Streifen und am Heck ein ...

mehr