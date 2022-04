Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (31.03.2022) an der Bopserwaldstraße in ein Haus eingebrochen.

Die Täter hebelten offenbar gegen 23.00 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses auf. Die beiden 72 und 75 Jahre alten Bewohner vernahmen einen lauten Schlag. Als sie daraufhin nachschauten, entdeckten sie das aufgehebelte Fenster und alarmierten die Polizei. Die Täter waren bereits ohne Beute geflüchtet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell