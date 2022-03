Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (31.03.2022) ist eine 28 Jahre alte Fußgängerin in der Hauptstätter Straße leicht verletzt worden. Eine 30-jährige Ford-Fahrerin bog gegen 15.30 Uhr von der Weißenburgstraße kommend nach rechts in die Hauptstätter Straße ab. Dabei übersah sie offenbar die 28-jährige Fußgängerin, welche aus der Weißenburgstraße kommend die Hauptstätter Straße in Richtung Paulinenstraße überquerte und stieß mit ihr zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin im Hüft- und Handbereich und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

