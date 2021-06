Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradfahrer auf der K 2 bei Alt Gaarz verletzt

Waren (Müritz) (ots)

Am 19.06.2021, gegen 16:00 Uhr befuhr eine Gruppe von drei Motorrädern die Kreisstraße 2 in Richtung Cramoner Kreisel. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen in einer Rechtskurve kurz vor Alt Gaarz vermutlich aufgrund unangepasster, überhöhter Geschwindigkeit zwei Motorräder nach links von der Fahrbahn ab und stießen zusammen. Dabei wurde ein Motorradfahrer (45 Jahre) verletzt. Der Verletzte ist ansprechbar. Art und Schwere der Verletzungen sind derzeit nicht bekannt. Der zweite Motorradfahrer (31 Jahre) blieb unverletzt. Beide Motorräder sind nicht mehr fahrbereit und werden in eigener Zuständigkeit geborgen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Im Einsatz waren ein NAW / RTW, mehrere Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Moltzow und Neu Gaarz. Die K 2 musste für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme über eine Stunde voll gesperrt werden.

