POL-S: Nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Personengruppe hat am Dienstag (29.03.2022) einen 16-jährigen Jugendlichen bei einer Auseinandersetzung im Bereich der Stiftstraße schwer verletzt. Der 16-Jährige lief gegen 16.30 Uhr die Königstraße entlang, als ihn ein unbekannter Jugendlicher ansprach und vermutlich im Bereich der Stiftstraße mit ihm in einen Hinterhof lief. Dort sollen ihn zirka zehn Jugendliche mit Faustschlägen angegriffen und auf ihn, am Boden liegend, eingetreten haben. Während des Angriffs soll ein bislang unbekannter Mann dazwischen gegangen sein, woraufhin die Gruppe in Richtung Königstraße flüchtete. Nachdem der Unbekannte den Jugendlichen zunächst in einem Geschäft versorgt hatte, lief der 16-Jährige zu Freunden in die Calwer Straße, von wo aus der Rettungsdienst verständigt wurde. Rettungskräfte brachten den jungen Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Zeugen, insbesondere der Mann der die Auseinandersetzung beendet hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

