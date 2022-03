Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (30.03.2022) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Kaufhaus an der Marktstraße Waren im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen zu haben. Eine 48 Jahre alte Mitarbeiterin beobachtete den 39-Jährigen gegen 20.00 Uhr, wie er einen Kapuzenpullover und eine Mütze aus der Auslage genommen und in eine mitgeführte Handtasche gesteckt haben soll. Nachdem er sich in eine weitere Abteilung begeben hatte und er kurze Zeit später zurückkehrte, sprach ihn die 48-Jährige auf die eingesteckten Waren an, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete. Mehreren Sicherheitsmitarbeitern gelang es, den mutmaßlichen Dieb zu verfolgen und festzuhalten, wobei er auf seiner Flucht ein offenbar ebenfalls gestohlenes Parfum verloren haben soll. Ein weiteres Parfum händigte er den Mitarbeitern später im Büro aus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 39-Jährigen anschließend fest. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten unter anderem geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Der 39-jährige wohnsitzlose deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Donnerstags mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart (31.03.2022) einem Haftrichter vorgeführt.

