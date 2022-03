POL-S: Polizeiwagen besprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Unbekannte haben zwischen Samstag (26.03.2022) und Mittwoch (30.03.2022) rund 40 Bäume in einem Waldgebiet an der Gustav-Barth-Straße gefällt. Eine Spaziergängerin bemerkte am Mittwochmorgen gegen 09.00 Uhr mehrere am Boden liegende Bäume innerhalb des Waldstückes, die offenbar nicht fachmännisch gefällt wurden. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Forstamt bestätigte sich der ...

