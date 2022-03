Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgängerin an Tankstelle angefahren

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwochmittag (30.03.2022) beim Rangieren auf einem Tankstellengelände an der Augsburger Straße eine 67-jährige Frau angefahren, die dabei schwere Verletzungen erlitt. Der 81 Jahre alte Autofahrer fuhr gegen 13.40 Uhr mit seinem Mercedes auf das Tankstellengelände. Als er an der Zapfsäule rückwärts rangierte fuhr er gegen eine 67 Jahre alte Frau, die mit ihrem Dacia an der Zapfsäule hinter ihm stand und bereits ausgestiegen war, um zu tanken. Die Frau fiel zur Seite um, während der 81-Jährige weiter gegen ihr Fahrzeug fuhr. Alarmierte Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro.

