Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Bedrohung in der Stadtbahn Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (30.03.2022) einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einer Stadtbahn zwei Männer angegriffen zu haben.

Der 22-Jährige fuhr gegen 12.00 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Dürrlewang. Als er sich in der Bahn eine Zigarette anzündete, sprach ihn ein 45 Jahre alter Fahrgast an. Im Laufe des darauffolgenden Streits soll der 22-Jährige eine Flasche zerbrochen und den 45-Jährigen damit bedroht haben. Ein 33 Jahre alter Fahrgast eilte zur Hilfe und versuchte noch den Tatverdächtigen festzuhalten, woraufhin dieser auch ihn bedrohte.

Als die beiden daraufhin an der Haltestelle Dobelstraße aus der Stadtbahn flüchteten, verfolgte sie der 22-Jährige. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen im Bereich der Hohenheimer Straße fest. Sie brachten ihn anschließend zur weiteren Sachverhaltsabklärung auf ein Polizeirevier, wo er Widerstand leistete und die Beamten beleidigte.

Da der 22-Jährige sich in der Bahn darüber hinaus selbst verletzt haben soll, brachten ihn die Beamten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Im Anschluss soll er in einer psychiatrischen Klinik vorgestellt werden.

Zeugen, die insbesondere nähere Angaben zu den Vorfällen in der Bahn machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

