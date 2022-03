Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Zweiter mutmaßlicher Tatbeteiligter festgenommen

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen haben Polizeibeamte am Dienstagvormittag (29.03.2022) einen weiteren mittlerweile 18-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, der im Verdacht steht, an einer Auseinandersetzung am 10.12.2021 in Vaihingen (siehe https://t1p.de/sdil) mitbeteiligt gewesen zu sein. Die Beamten führten den zweiten Tatverdächtigen noch am Dienstag einem Richter vor, der einen zuvor erwirkten Haftbefehl bestätigte und in Vollzug setzte. Bereits am 10.01.2022 hatten Polizeibeamte einen 17-jährigen Tatverdächtigen (siehe https://t1p.de/7l8m) festgenommen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

