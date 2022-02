Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Container angezündet/Schläge im Treppenhaus/Randalierer beißt Polizistin/Kellereinbrüche/Vandalismus an PKW im Bereich Wermingsen

Iserlohn (ots)

Zwei Altpapiercontainer sowie ein Altkleidercontainer brannten am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr, gegenüber der Grundschule an der Burggräfte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten rannten mehrere Jugendliche davon. Einer der Jugendlichen konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung durch die Polizisten gefasst werden. Er wurde an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Feuerwehr löschte das Feuer in allen Containern. (schl)

Am Freitagmorgen kam es, gegen 11:40 Uhr, zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen und einem 61-jährigen Iserlohner. Im Treppenhau eines Ärztehauses Am alten Rathausplatz, schlug der 49-Jährige dem 61-Jährigen unvermittelt mehrfach gegen den Kopf und ins Gesicht. Anlass für den Angriff sind nach ersten Erkenntnissen längerfristige Streitigkeiten. Der 61-Jährige wurde durch einen Rettungswagen leicht verletz ins Krankenhaus gebracht. Der 49-Jährige konnte vor Ort durch die Polizisten nicht mehr angetroffen werden. (schl)

Durch mehrere Zeugen wurde an einer Kneipe am Mühlentor ein alkoholisierter Mann gemeldet, der in Richtung von Passanten und anderen Gästen pöbelte. Auch nach Eintreffen der Beamten an der Einsatzörtlichkeit, ließ sich der 37-Jährige nicht beruhigen. Die Beamten forderten ihn mehrfach auf die Örtlichkeit zu verlassen. Den polizeilichen Platzverweis kommentierte er mit den Worten "Ihr habt mir gar nichts zu sagen". Auch im Beisein der Beamten pöbelte er weiter Passanten an. Der 37-Jährige wurde nachfolgend in Gewahrsam genommen. Dagegen sperrte er sich vehement, trat gegen einen Streifenwagen und in Richtung der Polizisten. Er beleidigte dabei zudem eine Beamtin als "Bullenfotze". Auch auf dem Weg zur Wache leistete der 37-Jährige erheblichen Widerstand. Er trat weiter um sich und biss einer Polizistin zudem in den Unterarm. Der alkoholisierte Randalierer verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Die Polizistin wurde durch den Biss leicht verletzt und verblieb dienstfähig. (schl)

Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Niddastraße ein. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Gegenstände, darunter "Hoverboards", Getränke und andere technische Geräte. (schl)

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen passierte ähnliches in der Rahlenbeckallee. Der oder die Täter hebelten zwei Kellerräume eines dortigen Mehrfamilienhauses auf. Sie entwendeten Münzgeld sowie andere diverse Gegenstände. (schl)

Erneut kam es im Bereich Wermingsen zu Sachbeschädigungen an PKW. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Im Wiesengrund parkender PKW zerkratzt. Zwischen Sonntagmittag und Sonntagabend wurde der Heckscheibenwischer eines VW Touran an der Westfalenstraße abgebrochen. Zudem wurde ein dort parkender Mercedes im selben Zeitraum zerkratzt. Gegen 16:15 Uhr, informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei darüber, dass ein Mann auf der Westfalenstraße mit einem Stein gegen eine Werbetafel geworfen habe. Wenig später habe sie einen weiteren lauten Knall gehört. Aufgrund der Beschreibung der Zeugin konnte im Nahbereich ein 30-jähriger Iserlohner angetroffen werden. Er führte einen Stein im Rucksack mit sich. In unmittelbarer Nähe konnte darüber hinaus eine eingeschlagene Heckescheibe eines Opel Corsa durch die Polizisten festgestellt werden. Die Beteiligung des 30-Jährigen an weiteren Sachbeschädigungen ist derzeit Teil der Ermittlungen. (schl)

