POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 13.11.2021 - 14.11.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Verkehrsunfall

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Ziester Zeit: Samstag, 13.11.2021, 19:50 Uhr Hergang: Ein 45-jährigen PKW-Führer beschädigt beim Ausparken mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Schadenshöhe ist bislang unklar.

Trunkenheitsfahrt

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Rheinstraße Zeit: Sonntag, 14.11.2021, 03:12 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird bei einer 27-jährigen Pkw-Führerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 0,72. Ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Gefährliche Körperverletzung

Ort: 38259 Salzgitter, Rabenwinkel Zeit: Sonntag, 14.11.2021, 07:15 Uhr Hergang: Zwischen zwei langjährigen Trinkkumpanen (leicht alkoholisiert) kam es zu Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf der 61-Jährige den 54-Jährigen leicht mit einem Messer an der Schulter verletzte. Der 54-Jährige begab sich anschließend in ärztliche Behandlung. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell