Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 13. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 11.11.2021, 18:00 Uhr bis Freitag, 12.11.2021,10:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Lohenstraße

In der Unfallzeit streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand der Lohenstraße geparkten, blauen Ford Focus. Dadurch entstand nicht unerheblicher Sachschaden an dem Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

