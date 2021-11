Polizei Salzgitter

POL-SZ: Raubüberfall auf Tankstelle -Zeugenaufruf-

Peine (ots)

Am 11.11.2021 um 21:00 betrat ein maskierter Täter die "Elli Oil" Tankstelle an der Peiner Straße in Stederdorf. Der Mann forderte die 50-jährige Tankstellenangestellte auf ihm den Inhalt der Kasse zu übergeben. Dabei bedrohte er die Frau mit einer Schusswaffe. Zu einer Geldübergabe kam es allerdings nicht, da ein weiterer, vorher nicht zu sehender, Mitarbeiter den Verkaufsraum betrat. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht und verließ die Tankstelle zu Fuß über die "Ernst-Barlach-Straße" in Richtung "Zum Luhberg".

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Helle Sweatjacke - Dunkle Mütze, evtl Basecap - blaue Jeans - Schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle - Weiße Handschuhe, evtl Arbeitshandschuhe - Weiße Maske (FFP2 oä)

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Täter? Wem kommt die Person bekannt vor? Wer hat die Person evtl. im Umfeld der Tankstelle gesehen? Wem sind markante Teile der Bekleidung an anderer Stelle aufgefallen? Zeugen, die zu dieser Zeit auffällige Beobachtungen im Umfeld der Tankstelle und den angrenzenden Straßen machen konnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen. Hinweise können telefonisch an die Polizei Peine unter 05171-9990 gemeldet werden. Alternativ auch per E-Mail an af2@pk-peine.polizei.niedersachsen.de

