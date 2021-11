POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 12. November 2021:

Polizei Salzgitter

Kissenbrück / Hedwigsburg: Einbruch in Gaststätte

Mittwoch, 10.11.2021, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 11.11.2021, 09:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Aufhebeln einer Tür in eine Gaststätte in Kissenbrück, Hedwigsburg, ein. Zum möglichen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Sickte: Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Donnerstag, 11.11.2021, gegen 20:45 Uhr

Am Donnerstagabend kontrollierte die Polizei Cremlingen einen 37-jährigen Autofahrer der mit seinem Auto in Sickte, Apothekenweg, unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Der Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Wolfenbüttel: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Donnerstag, 11.11.2021, gegen 07:30 Uhr

Ein 17-jähriger Fahrer eines Pedelec ist am Donnerstagmorgen nach einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte eine 30-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto nach rechts auf einen Parkplatz in der Straße Grüner Platz in Wolfenbüttel abzubiegen. Hierbei übersah sie den17-Jährigen, der verbotswidrig mit seinem Pedelec auf dem Gehweg unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß wobei der 17-Jährige stürzte. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Verschiedene Ermittlungsverfahren gegen beide Beteiligte wurden eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

