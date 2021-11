Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.11.2021.

Fahrzeug war nicht pflichtversichert.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 11.11.2021, 00:30 Uhr.

Ein 33-jähriger Mann und Fahrer eines Pkw konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnten die Beamten ermitteln, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Salzgitter, Lobmachtersen, Kreisstraße 26, 10.11.2021, 17:10 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw von Flachstöckheim in Richtung Lobmachtersen. Hierbei habe sie offensichtlich eine in gleicher Richtung gehende 14-jährige Schülerin übersehen. Der rechte Außenspiegel habe bei der Vorbeifahrt den linken Arm des Kindes touchiert. Die Verursacherin habe schließlich ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um das leicht verletzte Kind zu kümmern. Die Schülerin musste in das örtliche Krankenhaus gefahren werden.

Die Verursacherin habe sich etwas später telefonisch bei den Beamten gemeldet und mitgeteilt, dass sie die Fahrerin des Fahrzeuges war.

Derzeit ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang und führt Vernehmungen durch. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

