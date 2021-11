Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 11. November 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Einbruchsversuch in Bäckereifiliale

Mittwoch, 10.11.2021, bis Donnerstag, 11.11.2021

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter offenbar mit einem derzeit unbekannten Gegenstand die Tür zu einer Bäckereifiliale in Schladen, Hermann-Müller-Straße, aufzuhebeln. Dieser Versuch scheiterte offensichtlich, ein Eindringen fand nicht statt. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05335 / 929660

Schöppenstedt: alkoholisierte Autofahrerin fährt nach Kollision weiter

Mittwoch, 10.11.2021, gegen 21:35 Uhr

Am Mittwochabend kam es auf der Landesstraße 625, zwischen Schöppenstedt und Evessen, zu einer Kollision zweier Autos im Begegnungsverkehr. Die später ermittelte mutmaßliche Verursacherin war von ihrem Fahrstreifen abgekommen nach links in den Gegenverkehr geraten. Hier war es dann zu Kollision mit dem Auto eines 22-jährigen Fahrers gekommen. Anschließen habe die Verursacherin ihren Weg ohne anzuhalten fortgesetzt. Nach Hinweisen konnten die eingesetzten Beamten die mutmaßliche Fahrerin kurze Zeit später ermitteln. Bei der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung der 59-jährigen Fahrerin. Ein Test ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, der Führerschein wurde sichergestellt und verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. An den beteiligten Autos war Sachschaden in Höhe von zirka 12000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell