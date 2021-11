Polizei Salzgitter

POL-SZ: Verkehrsunfallflucht in Peine -Bitte um Mithilfe-

Peine (ots)

Bereits am 06.11. ereignete sich in der Sundernstraße ein Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug. Nach bisherigen Ermittlungen beschädigte der Fahrer eines weißen Transporters gegen 02:45 Uhr einen geparkten Skoda Fabia und verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem verursachenden weißen Transporter handelte es sich um einen Ford Transit Connect. Aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile kann gesagt werden, dass der Wagen aus den Baujahren 06.2002 bis 12.2013 sein muss. An diesem Wagen ist der rechte Außenspiegel zerstört worden. Der Unfallverursacher habe nach dem Zusammenstoß einen Fahrradfahrer auf der Sundernstraße in Richtung Eixe überholt. Die Polizei Peine bittet zur Aufklärung des Sachverhalts um mithilfe, insbesondere der Fahrradfahrer wird gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell