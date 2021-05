Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 10.05.2021

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit ca. 2000,- Euro Sachschaden

09.05.2021, 11.50 Uhr, Gemarkung 38729 Hahausen, B 82/B 248. Die beteiligten Pkw befuhren die B 82 aus Rtg. Goslar kommend und wollten auf die B 248 in Rtg. Seesen abbiegen. An der Einmündung mußte der erste Beteiligte verkehrsbedingt anhalten. Aus Unachtsamkeit fuhr der andere Pkw-Fahrer auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Reitunfall mit einer verletzten Person

09.05.2021, 13.05 Uhr, Seesen, Reiterhof in Bilderlahe. Eine 54-jährige Reiterin aus Hahausen wurde bei einem Reitunfall nicht unerheblich verletzt und mittels eines Rettungshubschraubers ins zuständige Krankenhaus geflogen. Ein Fremdverschulden konnte vor Ort ausgeschlossen werden.

Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

09.05.2021, 15.45 Uhr, 38723 Seesen/Bornhausen, Seesener Straße. Das 12-jährige Kind aus Seesen befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Seesener Straße aus Rtg. Seesen kommend, kam in einer Rechtskurve nach rechts vom Radweg ab und zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu. Mittels eines Rettungshubschraubers wurde das Kind in eine Klinik geflogen. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.(hei)

