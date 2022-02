Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wiederholt Haus mit Farbe beschmiert

Hemer (ots)

Das Haus einer Seniorin in der Straße Im Bockeloh wurde am Sonntag, zwischen 13:30 und 14:45 Uhr, zum wiederholten Male mit Farbe beschmiert. Unbekannte beschmierten Eingangstür und Fenster. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 02372-9099-0 an die Polizeiwache Hemer gegeben werden. (schl)

