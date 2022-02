Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Saunahütte

Schalksmühle (ots)

Ein Mitarbeiter eines Fitnessstudios an der Volmestraße stellte am Samstag, gegen 12:00 Uhr, im Studiobereich einen beißenden Geruch fest. Als er auf dem Dach Nachschau hielt, erkannte er, ausgehenden von einer Saunahütte auf der Dachterrasse, eine starke Rauchentwicklung. Ein auf dem Saunaofen stehendes Aufgussbehältnis hatte Feuer gefangen. Das Feuer war in der Folge auf die Wände der Sauna übergesprungen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Schaden liegt vermutlich im niedrigen fünfstelligen Bereich. (schl)

