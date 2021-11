Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Motorradfahrer kollidiert mit Rettungswagen

Lotte (ots)

Am Montag (29.11.2021) kam es gegen 20:30 Uhr an der Kreuzung Eversburger Straße / Westerkappelner Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen. Dieser fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Eversburger Straße in Fahrtrichtung Osnabrück. An der Kreuzung mit der Westerkappelner Straße wollte der Rettungswagen nach links in Richtung Wersen abbiegen. Zur selben Zeit war ein Motorradfahrer auf der Eversburger Straße Richtung Westerkappeln unterwegs. Der Fahrer erkannte ersten Erkenntnissen zufolge den Abbiegevorgang des Rettungswagens zu spät und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Motorradfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 6.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell