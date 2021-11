Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (26.11.2021) parkte ein Fahrzeugführer seinen grauen Citroen "Jumper" um 11:45 Uhr an der Ringstraße. Als er gegen 12:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell